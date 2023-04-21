15% россиян планируют взять подработку на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 15% граждан хотят подрабатывать на майские праздники, говорится в исследовании сервиса для поиска работы "Зарплата.ру", передает RT.

Самыми популярными профессиями для подработки оказались:



таксист – 17%;

курьер – 12%;

комплектовщик товаров – 9%;

продавец – 9%;

няня – 8%;

работник call-центра – 6%;

фотограф – 5%;

работник на базе отдыха – 5%;

репетитор – 5%;

промоутер – 4%;

грузчик – 4%.

В исследовании упоминается, что 27% россиян возьмут работу на праздники, чтобы накопить денег. Среди других причин респонденты также указали побыстрее закрыть кредиты и отдать долги – 29%, небольшая зарплата на основном месте работы – 20%, финансовая подушка – 14%, нежелание сидеть дома – 6%, а для 4% опрошенных подработка является хобби.

В праздничные дни 44% россиян рассчитывают заработать 5–10 тысяч рублей, 27% – менее 5 тысяч рублей, а 29% указывают на сумму более 10 тысяч рублей.

Отмечается, что в опросе приняли участие граждане из всех регионов страны. Всего в исследовании приняли участие 2,1 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили продлить майские выходные. Партия "Новые люди" предложила установить выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода.

Позже в Государственной думе отложили законопроект о длинных выходных. Депутат Сангаджи Тарбаев рассказал, что эту идею, скорее всего, будут обсуждать только в следующем году.