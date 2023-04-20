Россиянам напомнили о выходных днях в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское министерство труда и социальной защиты напомнило гражданам о выходных днях в мае.

"Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая", – поделилось ведомство в своем телеграм-канале.

Длительные выходные пройдут с 29 апреля по 1 мая. При этом рабочая неделя сократится до четырех дней – с 2 по 5 мая.

С 6 по 9 мая также обозначены выходные. Следом вновь пройдет короткая рабочая неделя, которая продлится три дня – с 10 по 12 мая.

Ранее глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич заявил, что планировать отпуск в майские праздники крайне не выгодно. Однако здесь будет работать принцип того, что именно хочет работник – получить больше денег или больше отдохнуть.

При этом работодатель имеет право отказать специалисту в отпуске между майскими праздниками, если сотрудник не планировал его заблаговременно.