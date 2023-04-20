Сеанс с нейросетью: способен ли ChatGPT заменить психотерапевта

В Сети начали использовать бот ChatGPT в качестве психотерапевта: юзеры признаются, что беседуют с программой по несколько раз в день и прислушиваются к ее советам. Вместе с экспертом разбираемся, стоит ли обсуждать с нейросетью душевные муки и чем это может быть опасно.



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Пользователи англоязычного форума Reddit стали делиться своим опытом "психотерапии" с помощью ChatGPT. Они рассказали, что общаются с ботом несколько раз в день с целью получить эмоциональную поддержку и справиться со стрессом.

Юзеры подчеркивают, что в отличие от психотерапевта чат абсолютно бесплатен. Кроме того, боту проще рассказать о личных травмах и к нему можно обратиться в любое время.

"Я написал вопрос, подробно описывающий некоторые очень личные проблемы, с которыми борюсь. ChatGPT ответил на все, а не просто выбрал одно предложение и сосредоточился на нем. Я даже не могу психотерапевта заставить это сделать", – рассказал один из пользователей.

Еще некоторые комментаторы написали, что не раз обращались к боту за советом, что сказать или как поступить в той или иной ситуации.



Доверять нельзя?

Искусственный интеллект не заменит поход к специалисту, но в некоторых случаях может использоваться как один из инструментов предоставления помощи. Таким мнением поделилась в разговоре с Москвой 24 психотерапевт Татьяна Гринева.





Татьяна Гринева психотерапевт Помимо техник и упражнений, специалист дает пациенту эмоциональный фон. Терапевт может рассказать историю из своей жизни – это один из методов подстройки. Тем самым он как бы говорит, что ему тоже бывает больно, у него тоже есть проблемы. Иногда психолог осознанно делает паузу, и в этот момент человек сам доходит до какого-то решения. С ИИ невозможно установить доверие и эмоциональные связи, а для многих пациентов они важны.

Кроме того, основное правило психотерапевтов и психологов – не давать советов. Поэтому спрашивать у нейросети, что делать дальше, – не вариант. "Это перекладывание ответственности на другого, инфантильная позиция", – отметила Гринева.

По словам эксперта, подобные чаты могут использоваться в работе горячей линии психологической помощи. Появится возможность всегда обратиться к этому инструменту, если обратная связь нужна оперативно. "Но в дальнейшей перспективе это не заменит походы к психотерапевту", – заключила специалист.

Помимо этого важно помнить, что ответы бота – всего лишь алгоритм. Его работа не имеет ничего общего с психологией, отметил в беседе с Москвой 24 IT-аналитик, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.





Ваге Закарян IT-аналитик Ни ChatGPT, ни другие инструменты ИИ не обладают сознанием. Результат, который пользователь получает в качестве ответа, – это математически рассчитанная последовательность слов, которая представляет собой легко читаемый текст. Нельзя этому доверять.

Также любая информация, попадающая в чат-бот, будет использоваться им наравне с данными, на которых нейросеть была обучена ранее. "Поэтому нередки случаи, когда сотрудники крупных компаний, желая упростить работу, предоставляли ChatGPT конфиденциальные сведения с коммерческой тайной. Конечно, это не то же самое, что опубликовать информацию в открытом доступе. Но вероятность, что другие пользователи наткнутся на элементы ваших бесед в своих результатах, весьма высока", – объяснил эксперт.

По его словам, основная проблема безопасности таких ботов в том, что не каждый из многомиллионной аудитории ChatGPT имеет представление о его работе. При этом в интерфейсе чата нет предупреждения, что с ним не стоит делиться своими конфиденциальными данными, заключил эксперт.