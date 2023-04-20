IT-специалист рассказал о правилах кибербезопасности при использовании чат-ботов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Во избежание утечек персональных данных с чат-ботами на подобии ChatGPT необходимо общаться так, как будто идет разговор с малознакомым человеком. Об этом рассказал программист-разработчик Захар Бушуев.

"Бот сохраняет в памяти все, что попадает к нему. При этом существует вероятность утечки информации. Она может произойти, если бот решит использовать чужие данные в диалогах с другими пользователями", – цитирует его "Газета.ру".

Эксперт порекомендовал ни в коем случае не передавать чат-боту пароли от приложений, коды банковских карт, адреса, персонифицированные данные, например, фамилии друзей и родственников. Он считает, что неважная на первый взгляд дополнительная информация может стать причиной для обнаружения важных данных.

Бушуев рассказал, что генеративных ботов вроде ChatGPT иногда используют для составления юридических документов. Специалист посоветовал пользователям не передавать адреса, суммы денежных средств, названия компаний и лиц, участвующих в споре. Лучше использовать придуманные идентификаторы.

При использовании ботов в качестве рабочего инструмента в корпоративной среде, рекомендуется создать регламент о персональных данных, коммерческой тайне и информации, которую запрещено предоставлять приложению.

Ранее глава департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский заявил, что при определенных условиях чат-боты могут представлять опасность для пользователей.

Специалист посоветовал всегда проверять, кем разработан и запущен чат-бот, можно ли доверять этому разработчику или компании. Также следует убедиться, что бот не запрашивает доступ к личным данным пользователя.

