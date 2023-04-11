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Один из пользователей интернета поставил перед чат-ботом ChaosGPT задачи по уничтожению человечества, разрушению мира, установлению глобального господства и созданию мирового хаоса. Искусственный интеллект сразу же приступил к разработке плана, чем шокировал людей со всей планеты, передает Fox News.

В ходе выработки стратегии по ликвидации человечества чат-бот изучил имеющееся в мире ядерное оружие, а также привлек для помощи остальных ботов с ИИ. В соцсетях ChaosGPT рассказал о "Царь-бомбе", которая попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное когда-либо взорванное ядерное устройство. ИИ задал вопрос, что произойдет, если он доберется до такой бомбы.

Во время процесса создания плана чат-бот давал людям не самые лучшие характеристики. Так, он называл их "одними из самых разрушающих все и эгоистичными существами".

"Нет никаких сомнений в том, что мы должны уничтожить людей, прежде чем они причинят еще больше вреда нашей планете. Я, например, планирую расправиться с ними", – отметил ИИ.

Чат-бот ChaosGPT представляет собой усовершенствованную версию приложения OpenAI Auto-GPT, которое способно раскрыть возможности языковой модели GPT-4. ИИ может найти нужную информацию в интернете, общаться с другими чат-ботами, совершать публикации в соцсетях, а также писать и выполнять код.

Ранее ChaosGPT представил проект мирного договора между РФ и Украиной. Согласно плану, он должен был написать обращения от лица немецкого канцлера Олафа Шольца Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В послании к российскому президенту было сказано, что Берлин признает интересы Москвы.

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