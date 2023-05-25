Большинство россиян не поддержали идею введения шестидневки

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Большая часть граждан РФ, которые приняли участие в опросе сервиса Superjob, выступили против введения шестидневной рабочей недели. О результатах социологического исследования сообщает ТАСС.

Всего в период с 22 по 24 мая удалось опросить 1,6 тысячи респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет и одну тысячу менеджеров по персоналу.

Против данной инициативы высказались 82% опрошенных. Они обращают внимание на то, что шестидневка будет противоречить законодательству, а также правилам физиологии труда. В свою очередь, в поддержку идеи выступили 8%. По их мнению, увеличение продолжительности рабочего времени позволит государству быстрее справиться с возникшими трудностями.

Что касается работодателей, среди них на шестидневку согласны 3%, а за установление четырехдневной рабочей недели выступил 31%. Также уточняется, что введение дополнительного рабочего дня больше всего поддерживают представители старшего поколения (9%), а противниками являются граждане РФ в возрасте от 35 до 44 лет (87%).

Кроме того, выяснилось, что чаще высказывались за шестидневку те, у кого ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила установить в России шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов идеи, из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции. Соответствующее обращение было отправлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) негативно восприняли данную инициативу. В организации напомнили, что действующие законодательные нормы устанавливают 40-часовую трудовую неделю.

