Торжественного приема в Кремле по случаю Дня России в этом году не будет – Песков

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Владимир Путин не планирует в этом году устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Прием не планируется", – заявил он.

Мероприятие не проводится последние три года. При этом в День России глава государства продолжает вручать государственные премии ее выдающимся гражданам. По словам советника президента Владимира Толстого, в этом году такая церемония с участием Путина состоится.

12 июня отмечается День России. В этот день по всей стране проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. В Кремле вплоть до 2019 года в эту дату давали торжественный прием.

Ранее сообщалось, что в июне россиян ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня России. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому нерабочими будут дни с 10 по 12 июня включительно.