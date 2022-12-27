Роструд напомнил про оплату за работу в праздничные дни

Фото: depositphotos/Milkos

За выход на работу в праздничные дни Трудовым кодексом РФ установлены гарантии повышенной оплаты труда – в двойном размере. Об этом Роструд напомнил россиянам в своем телеграм-канале.

Дни с 1 по 8 января в России объявлены нерабочими из-за новогодних праздников.

"Установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни: работникам, получающим оклад, – не менее чем в двойном размере, для сдельщиков – не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки", – говорится в сообщении ведомства.

В Роструде отметили, что сотрудник по своему желанию может выйти на работу в нерабочий праздничный день и перенести выходной на другую дату. В таком случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Ранее в Госдуме предложили дать россиянам право самим определять длительность новогодних каникул. Депутат Сергей Леонов отметил, что это будет выгодно как самим гражданам, так и работодателям, поскольку это позволит им не останавливать производство и работу бухгалтерии во время новогодних праздников.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!