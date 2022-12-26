Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году

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В 2023 году наиболее благоприятным месяцем для отпуска станет август. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

Специалист отмечает, что с финансовой точки зрения выгоднее отдыхать в месяцы, в которых мало праздничных и выходных дней. В 2023 году таким месяцем станет август, где россиянам придется работать 23 дня. Также отличным вариантом для отпуска станут март и октябрь, в которых будет по 22 рабочих дня.

При этом эксперт не советует планировать отдых на январь, февраль, апрель и май, поскольку в эти месяцы зарплата превысит отпускные.

Ранее стало известно, что около 9% жителей России намерены добавить к новогодним выходным дни в счет отпуска. Опрос SuperJob показал, что продлить отдых намерены около 13% граждан с доходом выше 80 тысяч рублей, еще 78% респондентов не планируют продлевать новогодние выходные. Участие в опросе приняли 1 600 человек в возрасте от 18 лет.

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