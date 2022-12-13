Около 9% россиян планируют добавить к новогодним выходным дни в счет отпуска

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Порядка 9% жителей России намерены добавить к новогодним выходным дни в счет отпуска. Это следует из результатов исследования, размещенного на портале SuperJob.

Участие в опросе приняли 1 600 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в 375 населенных пунктах РФ и работающих по фиксированному графику.

Опрос показал, что продлить отдых намерены около 13% граждан с доходом выше 80 тысяч рублей, еще 78% респондентов не планируют продлевать новогодние выходные. Такую позицию занимают 81% женщин и 75% мужчин. Еще 13% не определились с планами.

Ранее россияне назвали самые желанные подарки на Новый год. Участие в опросе издания приняли 12,7 тысячи человек. Порядка 27% респондентов хотели бы получить в подарок путевку в путешествие, 9% – билеты на концерт или в театр.



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