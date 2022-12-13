Шесть миллионов сладких наборов выпустили столичные фабрики "Объединенных кондитеров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" в этом году изготовили примерно шесть миллионов сладких подарочных наборов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, Москву и другие регионы страны обеспечивают сладостями более 100 столичных кондитерских предприятий.

"Ежегодно московские кондитеры изготавливают десятки миллионов сладких новогодних наборов к празднику. В частности, в текущем году только столичные фабрики "Объединенных кондитеров" выпустили около шести миллионов наборов, что на 20% больше по сравнению с показателями 2021 года" – рассказал Овчинский.

К нынешнему празднику фабрики представили 65 вариантов сладких наборов весом от 200 граммов до 1,5 килограмма. Отмечается, что дети смогут играть с подарочными наборами, например упаковка от набора "Волшебный замок" станет домиком для кукол, а коробка подарка "Красная стрела" – вагоном поезда. В ассортименте сладких наборов также найдутся адвент-календари и интерактивные раскраски.

Среди подарочных наборов представлена серия "Любимые с детства", дизайн упаковки которой выполнен в ретростиле, напоминающем открытки 50-х годов ХХ века. Наполнены такие подарки проверенными временем кондитерскими изделиями, такими как "Мишка косолапый", "Красная Шапочка", бабаевская "Белочка" и другими.

Символы года по китайскому календарю, кролики и зайцы, также представлены в новогодней коллекции.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

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