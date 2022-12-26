Новогодние каникулы в 2023 году продлятся 9 дней – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2023 году новогодние праздники продлятся не восемь, а девять дней, поскольку 31 декабря выпадает на субботу. Об этом напомнили в Минтруде.

Кроме того, совпадающие с праздничными днями выходные в новом году будут перенесены на другие даты. Так, 1 января, выпадающее на воскресенье, перенесут на пятницу, 24 февраля, а выпадающее на воскресенье 8 января – на понедельник, 8 мая.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил перенести нерабочий праздничный день с 8 января на 31 декабря. По его словам, данный законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента.



Опубликован производственный календарь выходных дней на 2023 год в России

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