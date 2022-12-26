Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание работы отделений "Почты России" изменится в новогодние праздники, сообщает пресс-служба компании.

"Отделения "Почты России" 31 декабря по всей стране будут работать на час меньше, за исключением круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут принимать клиентов до 21:00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00", – говорится в сообщении.

Для остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными днями, а почтальоны не будут разносить почтовые отправления и печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлять по графику Пенсионного фонда РФ.

В пресс-службе отметили, что 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. У некоторых сельских отделений может быть скорректирован график работы.

Актуальное расписание работы отделений "Почты России" можно узнать на карте или в мобильном приложении компании.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" назначили на период с 23 декабря по 9 января около 1 тысячи дополнительных поездов, которые будут курсировать по наиболее востребованным у россиян маршрутам. Это позволит создать порядка 4,5 миллиона дополнительных пассажирских мест.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!