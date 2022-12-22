В Минтруде заявили, что дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.



Министр напомнил, что с 1 января в России введут серьезные изменения мер поддержки. По его словам, в стране будет единое пособие.

Котяков назвал систему мер обширной, уточнив, что пока нужно их реализовать.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об утверждении порядка назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами. Отмечалось, что пособие объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.



Новости часа: заявление на пособие семьи с низкими доходами можно подать с 28 декабря

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