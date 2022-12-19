В РФ утвердили порядок назначения пособия для семей с низкими доходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ утвердило порядок назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

По его словам, пособие, которое вводится с 1 января, объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, пособие положено беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки.

Мишустин добавил, что поддержку предоставят родителям, которые воспитывают около 10 миллионов детей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что бумажные заявления на это пособие можно будет подать с 9 января, а электронные – с 28 декабря.

По ее словам, выплаты предоставят семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума. Голикова отметила, что размер пособия составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в зависимости от финансового положения семьи.

Она рассказала, что первые выплаты начнут поступать во второй половине января 2023 года.

Вице-премьер указала, что единое пособие позволит увеличить размер выплат для беременных. В среднем в России максимальный размер поддержки составит 16 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно устанавливается возможность получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала. В этом случае средний размер пособия составит 28 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что правительство выделит свыше 362,5 миллиона рублей на поддержку малообеспеченных семей, где родился третий ребенок. Выплата предоставляется при рождении третьего и последующего ребенка, пока ему не исполнится три года.

При этом средний размер пособия по стране составляет 14,5 тысячи рублей.



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