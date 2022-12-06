08:54Общество
Россиян попросили выбрать лучшие меры поддержки рождаемости на портале "Госуслуги"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские власти организовали опрос на портале "Госуслуги" на тему мер, способствующих решению завести ребенка.
Жители РФ смогут выразить мнение об уже утвержденных системах стимулирования рождаемости, а также о будущих подобных нововведениях. Так, на портале можно будет обсудить гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, сопоставление размера пенсии с количеством детей, а также рост пособия для матерей, которые работают.
В описании опроса отметили, что это поможет усовершенствовать социальную политику в государстве. Исследование организовали в рамках межведомственного проекта "Повышение рождаемости", сообщает РБК со ссылкой на Минтруд РФ. Вопросы из анкеты представили специалисты Аналитического центра при правительстве и ведомстве.
"В опрос были включены как действующие меры, так и те, которые предлагали общественные организации, представители родительского сообщества", – прокомментировал Минтруд.
Россиянам предложили выбрать наиболее удачные стимулы, влияющие на желание завести ребенка, среди которых:
- увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей;
- расширение прав на отпуск и удаленный режим работы;
- льготная ипотека и аренда;
- образование и уход за детьми.
В Минцифры отметили, что исследование организовали в 85 регионах государства. Опрос будет проходить до 1 февраля следующего года.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал разумной идею обеспечить бесплатным питанием и спальным местом в медучреждениях родителей госпитализированных детей до 7 лет включительно.
Он подчеркнул, что в условиях сложившейся демографической обстановки в РФ следует не только стимулировать рождаемость, но и способствовать снижению смертности детей.
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