Россиян попросили выбрать лучшие меры поддержки рождаемости на портале "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские власти организовали опрос на портале "Госуслуги" на тему мер, способствующих решению завести ребенка.

Жители РФ смогут выразить мнение об уже утвержденных системах стимулирования рождаемости, а также о будущих подобных нововведениях. Так, на портале можно будет обсудить гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, сопоставление размера пенсии с количеством детей, а также рост пособия для матерей, которые работают.

В описании опроса отметили, что это поможет усовершенствовать социальную политику в государстве. Исследование организовали в рамках межведомственного проекта "Повышение рождаемости", сообщает РБК со ссылкой на Минтруд РФ. Вопросы из анкеты представили специалисты Аналитического центра при правительстве и ведомстве.

"В опрос были включены как действующие меры, так и те, которые предлагали общественные организации, представители родительского сообщества", – прокомментировал Минтруд.

Россиянам предложили выбрать наиболее удачные стимулы, влияющие на желание завести ребенка, среди которых:

увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей;

расширение прав на отпуск и удаленный режим работы;

льготная ипотека и аренда;

образование и уход за детьми.

В Минцифры отметили, что исследование организовали в 85 регионах государства. Опрос будет проходить до 1 февраля следующего года.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал разумной идею обеспечить бесплатным питанием и спальным местом в медучреждениях родителей госпитализированных детей до 7 лет включительно.

Он подчеркнул, что в условиях сложившейся демографической обстановки в РФ следует не только стимулировать рождаемость, но и способствовать снижению смертности детей.



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