В ГД пообещали принять закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ

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Депутаты Госдумы примут закон, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Об этом заявил зампредседателя ГД Петр Толстой.

При этом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о готовности законопроекта ко второму чтению.

"Мы сегодня вместе идем к защите наших детей", – приводит слова Кузнецовой РИА Новости.

Она напомнила, что проект был внесен в Госдуму 10 декабря 2021 года, и выразила надежду, что в декабре 2022 года вопрос будет решен.

Госдума приняла законопроект в первом чтении в декабре 2021 года. Согласно документу, воспользоваться услугами суррогатных матерей могут лишь состоящие в браке россияне или одинокая гражданка РФ, которая не может выносить и родить ребенка по медицинским показаниям.



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