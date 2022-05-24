ГД одобрила в I чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный в декабре 2021 года, о запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Так, воспользоваться такими услугами смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая женщина, являющаяся гражданкой России и не имеющая возможности выносить и родить ребенка по медицинским показаниям. Суррогатной матерью может стать также только россиянка.

В конце 2021 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение дополнительных мер господдержки для мужчин с детьми от суррогатных матерей.

Сегодня право мужчины на допподдержку является производным от права женщины и предоставляется ему только в случае утраты его матерью – например при лишении родительских прав или в случае, когда он является единственным усыновителем двух и более детей.

