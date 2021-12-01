В Госдуму внесли законопроект о поддержке мужчин с детьми от суррогатных матерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение дополнительных мер господдержки для мужчин с детьми от суррогатных матерей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
Уточняется, что, согласно действующему законодательству, право мужчины на допподдержку является производным от права женщины и предоставляется ему только в случае утраты его матерью – например при лишении родительских прав – или в случае, когда он является единственным усыновителем двух и более детей.
"Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, признанных в установленном порядке в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него начиная с 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного для него начиная с 1 января 2020 года суррогатной матерью, вступившего в брак и воспитывающего своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой", – говорится в пояснительной записке.
Помимо этого, законопроектом предусмотрена возможность передачи этого права супруге мужчины в случае его смерти или ограничения в родительских правах по причине совершения преступления против ребенка.
О том, что соответствующие поправки будут внесены в законопроект "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", стало известно в сентябре текущего года. Как тогда отмечали в министерстве труда РФ, Конституционный суд вынес решение, что отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, должны иметь право на маткапитал.
Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал
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