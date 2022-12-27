В Госдуме предложили дать россиянам право самим определять длительность новогодних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением предоставить гражданам право самостоятельно определять длительность новогодних каникул. Об этом сообщает Ura.ru.

Он напомнил, что такое компромиссное решение неоднократно предлагал покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Он говорил, что надо взять все выходные дни, которые у нас есть в году, то есть, их ни больше, ни меньше не становится, и пусть человек сам решает, когда ему их использовать. Хочет он взять пять дней в январе, пусть берет. Хочет дополнительные дни оставить на май, пускай оставляет", – сказал Леонов.

По его мнению, соответствующее решение должен принимать работник со своим работодателем. Депутат отметил, что это будет выгодно как самим гражданам, так и работодателям, поскольку это позволит им не останавливать производство и работу бухгалтерии во время новогодних праздников.

"Они смогут дальше продолжать работу, потому что найдутся люди, которые с удовольствием весной или летом возьмут дополнительные выходные дни и их используют", – пояснил Леонов.

Ранее в Минтруде напомнили, что в 2023 году новогодние праздники продлятся не восемь, а девять дней, поскольку 31 декабря выпадает на субботу. Кроме того, совпадающие с праздничными днями выходные в новом году будут перенесены на другие даты.

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