Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День России автомобилисты смогут припарковаться на столичных улицах бесплатно. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В День России – 12 июня – парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными", – написал мэр в своем телеграм-канале.

За день до праздника, 11 июня, желающим припарковать автомобиль на улицах Москвы нужно будет оплачивать только парковочные места с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами 11 и 12 июня продолжат функционировать по стандартным тарифам.

По случаю праздника 12 июня москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить Музей Победы и его филиал – Музей главных оружейных реликвий армии (Г.О.Р.А.). При этом для посещения выставок "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" следует купить проходные на экскурсию. В праздник музей будет открыт для посетителей с 10:00 до 22:00.