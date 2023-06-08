Ансамбль ФСБ выступит в Перовском парке в День России

Фото: пресс-служба фестиваля "Спасская башня"

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России выступит на главной сцене Перовского парка в День России, 12 июня.

Репертуар коллектива составлен из лучших образцов русской и иностранной классической музыки и хореографии. Зрители смогут не только послушать узнаваемые песни и мелодии, но еще и потанцевать: в программе есть известные вальсы и танго. Начало мероприятия в 16:00, вход будет свободным.

Выступление ансамбля ФСБ пройдет в рамках программы "Военные оркестры в парках". Ее организовал оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке министерства обороны РФ и правительства Москвы в лице департамента культуры. Всего в программе более 20 концертов военных музыкантов. Большая часть из них состоится в столичных парках. Финалом марафона станет XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на фестиваль "Спасская башня". Их стоимость составляет от 1,8 до 7,5 тысячи рублей. Билеты можно купить на официальной странице фестиваля, на сайте Concert.ru и в кассе компании на Цветном бульваре. Организаторы фестиваля призвали к бдительности и попросили ничего не приобретать с рук и у третьих лиц.