Более 100 праздничных мероприятий ко Дню России пройдет в Москве – Собянин

Фото: телеграм-канал "Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем России и пригласил их посетить мероприятия по случаю праздника. Список предстоящих событий мэр опубликовал в своем блоге.

"В понедельник мы празднуем День России – день рождения нашей большой и дружной семьи. Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия", – сообщил Собянин.

В музее-заповеднике "Коломенское" состоится фестиваль "Россия". Гости смогут посмотреть театральные постановки и принять участие в познавательных активностях.

В "Зарядье" все желающие смогут стать участниками киномарафона "Они сражались за Родину" от Москино. В рамках программы организаторы покажут зрителям восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа.

На ВДНХ с 8 по 11 июня проходит туристический форум "Путешествуй!". Экспозиция включает более 50 стендов, запланированы выступления этнических коллективов и кавер-групп, пройдут мастер-классы.

В Бабушкинском и парке "Ходынское поле" состоится концертная программа с участием творческих коллективов. В "Сокольниках" состоится программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами и другими шоу.

Парк Горького и парк искусств "Музеон" подготовили для гостей обширную программу. 12 июня в "Музеоне" гости, помимо прочего, смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать их обычаи, язык и культурные особенности. Там же организуют выставку "Культура без границ", где продемонстрируют традиционные костюмы, украшения, книги, музыкальные инструменты, предметы быта народов России.

Всего по случаю Дня России в Москве организуют более 100 мероприятий. Посетить их на столичных площадках можно бесплатно.

Собянин добавил, что москвичей и туристов также ожидают на площадках фестиваля "Времена и эпохи", который ранее стартовал в столице в 11-й раз. Площадки фестиваля будут работать для гостей до 12 июня включительно. Программу фестиваля посвятили 30 важным датам в истории России.



Собянин сообщил о старте исторического фестиваля "Времена и эпохи" в Москве