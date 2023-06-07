Собянин пригласил москвичей на исторический фестиваль "Времена и Эпохи"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В преддверии Дня России в Москве стартует исторический фестиваль "Времена и эпохи", сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

В этом году фестиваль пройдет уже в 11-й раз. Он продлится пять дней – с 8 по 12 июня. За это время все желающие смогут совершить путешествие во времени и окунуться в атмосферу разных исторических эпох.

Для гостей фестиваля будет работать 41 площадка, причем в этом году четыре из них впервые разместят в парках, где и пройдут основные действа. Еще 16 площадок с выставками будут привычно расположены в центре города, а остальные – разбросаны по всей Москве.



Программу фестиваля посвятили 30 важным датам в истории России. Среди них 1 035 лет победы князя Владимира под Херсонесом, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной, 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России, 110 лет мертвой петле Петра Нестерова – первой в мире фигуре высшего пилотажа, 80 лет Курской битве и других.

В фестивале принимают участие более 1,3 тысячи реконструкторов со всей России, а их амуниция насчитывает более 10 тысяч различных предметов, тщательно скопированных с исторических образцов. Гвоздем сезона станет реконструкция исторических событий в формате дополненной реальности в четырех парках.

Мэр напомнил, что в минувшие выходные завершилась "Рыбная неделя в Москве". Ее посетили свыше 2,1 миллиона человек. Москвичи и гости столицы купили 230 тонн рыбы и морепродуктов, поучаствовали более чем в тысяче мастер-классов и других интерактивных программ, присоединились к сап-регате.

Ранее Собянин рассказывал, что фестиваль "Рыбная неделя в Москве" в седьмой раз прошел в столице. Любители даров моря могли посетить 26 площадок фестиваля, расположенных в центре и округах.

Собянин: на "Рыбную неделю в Москве" доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов