В Госдуме призвали просвещать россиян в области здорового питания

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Граждан стоит просвещать в области здорового питания, а необходимость в ограничении количества рекламных акций сетей фастфуда присутствует, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он напомнил, что рестораны быстрого питания торгуют едой, в которой содержится повышенное количество углеводов.

"Такое нездоровое питание способствует ожирению и сахарному диабету. Они торгуют, мягко говоря, вредной пищей, особенно для молодежи", – передает слова парламентария RT.

Тумусов отметил, что полный запрет на рекламу акций различных сетей ресторанов быстрого питания ввести не получится, но ее количество стоит ограничить.

"Я думаю, что это действие в правильном направлении. Но насколько данная мера будет эффективной, надо будет посмотреть из правоприменительной практики", – сказал депутат.

По словам Тумусова, правильным решением также может стать прививание знаний гражданам в области здорового питания. Он просит чаще говорить о вреде фастфуда и создавать рекламы, которые будут пропагандировать пользу от здорового питания.

"Запретов у нас достаточно много, а это раздражает людей... Нужно говорить о том, что это (фастфуд. – Прим. ред.) вредно. Обращать внимание на здоровое питание, больше зелени и клетчатки. Делать вот такие рекламы было бы наиболее правильно", – резюмировал он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам быстрого питания использовать акции для привлечения клиентов. Он обратился с этой инициативой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.



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