Собянин и Шестаков посетили гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетили центральную площадку фестиваля "Рыбная неделя в Москве".

Речь идет о площадке, расположенной на переходе от площади Революции к Манежной площади. Мэр пообщался с представителями ресторанного бизнеса, работающими на площадке, а также с посетителями фестиваля.

"Вам понравилось? Поздравляю с праздником", – сказал Собянин.

Ранее мэр пригласил горожан на фестиваль "Рыбная неделя в Москве". 26 площадок открыты в центре и округах. По словам Собянина, как и в прошлые годы, к "Рыбной неделе в Москве" присоединились более трех тысяч магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок. В эти дни они установят "акционные" цены на многие виды рыбы и морепродуктов и организуют специальные дегустационные программы.

Также Собянин рассказал, что особое рыбное меню разработали более 300 столичных ресторанов. В этом году акцент был сделан на блюда из трески.

Помимо гастрономических удовольствий, для гостей фестиваля подготовили мастер-классы и кулинарные шоу, где можно узнать секреты опытных шеф-поваров, научиться рисовать морские пейзажи и вязать рыболовные узлы. Для участия в мероприятиях специальной программы нужно будет заранее зарегистрироваться.