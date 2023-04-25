Первый ресторан Rostic’s открылся на месте флагманского KFC

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Первый после ребрендинга ресторан Rostic’s открылся на месте бывшего KFC на Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом сообщает РБК.

В издании напомнили, что одним из условий продажи сети российским владельцам был ее ребрендинг. Кроме того, ресторанам придется и сменить названия некоторых блюд, например, "Твистера" и "Боксмастера". Всего до конца лета этого года под брендом Rostic’s в РФ должно открыться около 100 ресторанов.

В ноябре прошлого года ФАС удовлетворила ходатайство компании "Смарт сервис" о приобретении российского подразделения KFC. В минувшем январе новый владелец сети подал заявку на регистрацию товарного знака Rostic’s.

В середине апреля этого года американская Yum! Brands завершила сделку по продаже своего бизнеса в РФ. В результате "Смарт сервис" получила в собственность 70 ресторанов и стала франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

