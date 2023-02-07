Российские кофейни сети Costa Coffee переименуют

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Российские кофейни сети Costa Coffee получат новое название. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании "Росинтер Ресторантс", управлявшей заведениями на правах франчайзи.

Ранее газета "Ведомости" заметила, что у кофеен Costa Coffee в Москве стали меняться вывески на просто Coffee. Их названия поменялись и в приложениях карт.

Как объяснили в "Росинтер Ресторантс", решение принято в связи с приостановкой работы бренда на территории РФ. Отмечается, что кофейни будут временно работать без названия, его выберут позже.

Кроме того, в компании планируют расширить ассортимент блюд. Раньше это не представлялось возможным в связи с требованиями бренда.

Ранее стало известно, что сеть фастфуда KFC переименуют в Rostic’s после перехода к новому владельцу. В конце ноября прошлого года ФАС удовлетворила ходатайство компании "Смарт сервис" о приобретении российского подразделения сети.

Эксперты считают, что переименование может привести к потере от 20% клиентов. Однако в "Смарт сервисе" с опасениями не согласны, поскольку переход к новому названию будет постепенным.



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