Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График работы отделений "Почты России" изменится 12 июня. Этот день станет выходным для всех отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщается на сайте компании.

"В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов", – говорится в сообщении.

Посмотреть график работы или открытое отделение компании можно на сайте или в мобильном приложении "Почты России".

До этого говорилось, что почти каждый восьмой трудоустроенный россиянин планирует продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей работающего экономически активного населения, проживающих в 368 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году в Кремле не будет торжественного приема по случаю Дня России. Мероприятие не проводится последние три года. При этом в День России глава государства продолжает вручать государственные премии ее выдающимся гражданам.

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