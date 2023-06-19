В 2024 году на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного

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Минтруд в ближайшее время опубликует проект постановления насчет праздничных дней в 2024 году и, согласно планам, на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Об этом сообщает газета "Известия".

"Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных – одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников", – указано в сообщении.

Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая. Однако предшествующая рабочая неделя будет шестидневной.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние праздники при этом не пострадают.

"У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо", – заявил он.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил за перенос части нерабочих дней с января на май. Он заявил, что каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники.