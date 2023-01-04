Миронов предложил перенести часть нерабочих дней с января на май

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил за перенос части нерабочих дней с января на май. Соответствующее предложение он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Миронов отметил, что некоторые граждане РФ во время нерабочих дней в январе не могут провести время с пользой для своей семьи, также увеличивается число случаев злоупотребления спиртными напитками.

"При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники", – приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы.

Ранее "Коммунисты России" направили в Госдуму обращение с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции.

По мнению председателя партии Сергея Малинковича, выходными должны быть 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января. Остальные дни, считает он, необходимо сделать рабочими.

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