В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Новогодние праздники следует сократить, а выходные необходимо распределять равномерно, считает депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов.

"Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить [дни] рационально", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Он считает необходимым установить по три дня выходных на новогодних праздниках, при этом Иванов отметил, что майские праздники не стоит сокращаться, потому что люди занимаются посевом.

Ранее "Коммунисты России" направили в Госдуму обращение с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции.

По мнению председателя партии Сергея Малинковича, выходными должны быть 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января. Остальные дни, считает он, необходимо сделать рабочими.

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