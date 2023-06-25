В Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников "Алые Паруса"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Санкт-Петербурге завершился главный праздник для выпускников школ "Алые Паруса".

По традиции, праздник начался с концерта, на котором выступили известные исполнители и артисты российской эстрады. После этого по Неве под фейерверк прошел бриг "Россия" с алыми парусами, который символизирует надежду, мечты и светлое будущее.

Видео с традиционным шествием брига было опубликовано в телеграм-канале председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Ранее сообщалось , что проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке имени Горького перенесли на неделю из-за введенного в столице режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в департаменте образования и науки города.

Московский выпускной должен был пройти в Парке Горького 24 июня. Для выпускников подготовили масштабную программу. На праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников.

Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменили