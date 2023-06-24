Режим КТО отменят в ближайшее время – Кремль

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Режим контртеррористической операции, который ввели в Москве, Подмосковье и ряде регионов РФ, отменят в скором времени. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию. Также он сообщил, что бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.

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