Бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны – Песков

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Бойцы ЧВК "Вагнер", которые отказались принимать участие в вооруженном мятеже, подпишут контракты с министерством обороны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Была достигнута договоренность, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участия в этом "походе", – сообщил представитель Кремля.

Говоря о судьбе бойцов, принявших участие в вооруженном мятеже, Песков сообщил, что власти не будут их преследовать.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.