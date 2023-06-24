Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем молодежи. Видеообращение с поздравлением российского президента было опубликовано на сайте Кремля.

С этого года День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. По словам российского лидера, этот праздник наполнен надеждами для молодых граждан страны, а праздничные торжества проходят по всей стране.

Президент России обратился к выпускникам школ, а также к студентам вузов, техникумов, колледжей и другим молодым гражданам РФ, пожелав им найти свое призвание и добиться успеха в этом.

"Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности, достичь того, к чему вы стремитесь", – напомнил российский лидер.

Владимир Путин также рассказал о молодых солдатах и офицерах, которые встали на защиту безопасности и суверенитета государства, мужественно сражаются в ходе спецоперации на Украине.

По словам президента РФ, любовь к родине неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день.

"Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, сфере обороны и безопасности, социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России", – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что тематические мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся в столичных парках с 24 по 27 июня. Гостей ждут мастер-классы, кинопоказы и спортивные игры.

К примеру, 24 и 25 июня в парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего", который организовал проектный офис "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Более сотни мероприятий подготовили в Москве к Дню России