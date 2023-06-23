Московская молодежь сможет бесплатно посетить спецпоказы "Москино" 24 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Молодым людям будет разрешен бесплатный вход на специальные показы "Москино" 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ко Дню молодежи кинотеатры "Москино" подготовили тематические показы. В программу вошли романтическая история из Питера, оттепельный эпос о судьбе жителей нескольких поколений одного московского дома, документалка о легенде русского рока Викторе Цое", – подчеркивается в сообщении.

Согласно информации, показы состоятся в кинотеатрах "Искра", "Спутник" и "Салют". Туда необходима предварительная регистрация на сайте компании.

До этого стало известно, что тематические мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся в столичных парках с 24 по 27 июня. Гостей ждут мастер-классы, кинопоказы и спортивные игры. Так, в парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего", который организовал проектный офис "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Ранее стало известно, что с 27 июня по 9 июля в Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. В честь праздника будут проведены мероприятия в рамках таких популярных проектов, как "Бизнес-уик-энд", "Добровольный квалификационный экзамен" и "День без турникетов".

Более сотни мероприятий подготовили в Москве к Дню России