Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Президент подчеркнул, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий духовный смысл.

Курбан-байрам отмечается благими делами, заботой о ближнем, отметил глава государства. Праздник, продолжил Путин, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости.

"Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения", – приводит поздравление президента сайт Кремля.

Путин заявил, что мусульмане плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. В заключении глава государства пожелал им здоровья и успехов.

28 июня мусульмане празднуют Курбан-байрам. Мероприятия по этому случаю состоятся на 53 площадках Москвы. Утром события пройдут как в традиционных местах проведения праздников, так и на специально выделенных для этого территориях.

В числе последних Фестивальная площадь в парке "Сокольники", а также территория Центра технических видов спорта "Москва" в ЮВАО.