Путин указал на варварское отношение к русской культуре за рубежом

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В некоторых зарубежных странах порой по-варварски относятся к русской культуре, заявил Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Кириллом по случаю Дня тезоименитства.

Президент России поздравил предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) с праздником, поблагодарив его за поддержку русского языка и культуры.

"Это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры. Такого мы давно не видели", – подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что такое отношение "не делает чести тем, кто этим занимается". По его словам, в подобных условиях поддержание русской культуры и русского языка имеет особое значение.

Ранее Путин призвал продолжать работать над расширением возможностей изучения русского языка и истории страны для граждан дружественных стран. По мнению президента, для этого важно улучшать качество работы и содержание образовательных программ зарубежных филиалов вуза, поскольку они представляют собой форпосты российского образования в мире. Путин также подчеркнул, что эта "высокая миссия" требует большой ответственности.

Кроме того, российский лидер указал на необходимость активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагая им лучшее из того, что наработала за много лет система российского классического образования в области естественных и гуманитарных наук.

