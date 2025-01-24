Путин призвал расширять возможности изучения русского языка для дружественных стран

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Владимир Путин призвал продолжать работать над расширением возможностей изучения русского языка и истории страны для граждан дружественных стран. Глава государства высказался об этом в рамках заседания попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ).

По мнению президента, для этого важно улучшать качество работы и содержание образовательных программ зарубежных филиалов вуза, поскольку они представляют собой форпосты российского образования в мире. Путин также подчеркнул, что эта "высокая миссия" требует большой ответственности.

Кроме того, российский лидер указал на необходимость активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагая им лучшее из того, что наработала за много лет система российского классического образования в области естественных и гуманитарных наук.

Президент также призвал наращивать работу МГУ в области международного сотрудничества, отметив, что на университет была исторически возложена особая миссия по продвижению российского образования и русской культуры за рубежом. Также вуз негласно отвечает за налаживание и укрепление дружеских и деловых связей с научно-образовательными партнерами из других стран, подчеркнул Путин.

"На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества со многими странами так называемого большинства. С государствами Азии, Африки, Латинской Америки, нашими партнерами, разумеется, из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС", – уточнил он.

Вместе с тем Путин призвал приложить усилия, чтобы МГУ оставался в числе ведущих вузов мира и в авангарде науки. По мнению президента, университет должен вносить значимый и уникальный вклад в наращивание кадрового, научного, технологического, ценностного и мировоззренческого суверенитета государства.

Накануне 270-летия вуза глава государства наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд". Церемония прошла в атриуме Фундаментальной библиотеки университета. Сотрудники вуза были удостоены награды за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие отечественной науки и образования.