Минобрнауки создаст единое тестирование по русскому языку для иностранных абитуриентов

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Минобрнауки начало работу над созданием единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, передает РИА Новости.

Рассмотрение вопроса стартовало после получения соответствующего поручения от Владимира Путина. Причем тестирование планируют создать на базе действующего экзамена в системе ТРКИ – теста по русскому языку как иностранному.

Он был разработан ведущими российскими университетами и оценивает степень владения языком по уровням – от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2).

Помимо этого, в ведомстве уточнили, что иностранцев, не владеющих русским языком, при поступлении в вузы РФ будут отправлять на подготовительные факультеты перед тем, как приступить к изучению основной программы.

В рамках поручения, касающегося организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, Путин указал кабмину до 1 октября представить предложения по созданию информационного сервиса для иностранных студентов по принципу одного окна. На этой платформе должна размещаться информация о возможностях и условиях получения образования в России, а также об имеющихся мерах господдержки.

До этого президент подписал закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. При этом уровень знаний должен быть достаточным для освоения программ начального, основного и среднего общего образования. Отмечается, что сдать экзамен по русскому языку можно будет бесплатно в государственных или муниципальных школах.