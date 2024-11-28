РБК: почти 60% учеников-мигрантов успешно прошли тесты на знание русского языка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По результатам тестирования на знание русского языка, которое проводилось в российских школах в октябре этого года, 58% детей-мигрантов показали успешные результаты. При этом у более 23% учеников были выявлены трудности в обучении, почти 18% знают русский язык плохо или не знают совсем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Ксения Габдрахманова.

Она отметила, что диагностика прошла в рамках исследования интеграции несовершеннолетних иностранных граждан в общеобразовательную систему России. Тестирование проводилось по всей стране.

Согласно данным мониторинга, на начало текущего учебного года диагностику на знание русского языка прошли 154,8 тысячи детей-мигрантов, что составляет 74,4% от общего числа несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных учреждениях всех уровней.

При этом для тестирования коллектив авторов Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы подготовил диагностические материалы для всей начальной школы.

Задания для первоклассников были упрощены, в новой версии тестирования ученику нужно выполнить четыре задания на говорение общей продолжительностью 20 минут. Ребенку необходимо назвать имя и место жительства, а также описать три картинки.

Для школьников 2–4-х классов диагностика состоит из пяти частей: говорение, аудирование, чтение, письмо, лексика и грамматика. Один из вариантов теста для 4-го класса предполагает полноценный рассказ о себе, описание картинки из школьной жизни, прослушивание небольшого текста о Красной площади и ответа на вопросы по нему, а также чтения небольшого текста об общественном транспорте.

Ученики средней школы выполняют более сложные задания. Так, ученикам 7-х классов необходимо свободно ответить на восемь вопросов о себе, описать график, объяснить смысл пословицы "лучше поздно, чем никогда", прослушать текст о Балтийском море и ответить на вопросы по нему, а также прочитать текст про радугу как атмосферное явление.

Школьников, прошедших тестирование, в дальнейшем соотносят с одной из трех групп: детей, не владеющих русским языком (А0) или владеющих на элементарном уровне, учеников, владеющих русским языком на базовом уровне (А2 – для начальной школы; А2+ – для 5–6-х классов, В1 – для 7–9-х классов), и детей, владеющих русским языком на условно продвинутом уровне (В1+).

При этом, по словам одного из педагогов начальных классов, диагностика в этом году стала намного проще. Она отметила, что плохо знающие русский язык дети смогут выполнить необходимые задания, поскольку даже для получения продвинутого уровня достаточно выполнить лишь половину заданий.

Между в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий принимать в школы детей-иностранцев, которые плохо знают русский язык. Согласно инициативе, диагностика на знание языка станет для всех мигрантов обязательной. Отмечается, что пока уровень владения русским языком не является основанием для отказа в приеме иностранных граждан.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, законопроект о запрете зачисления в школы детей мигрантов, не знающих русский язык, Госдума планирует рассмотреть 10 декабря.