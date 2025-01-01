Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики РФ

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В России проект основ государственной языковой политики разработают до 1 июня. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственными назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, также до 1 октября нужно представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом с учетом геополитических интересов РФ.

"<…> провести анализ деятельности учрежденных при поддержке РФ образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом", – говорится в перечне поручений.

Дано поручение обеспечить ежегодное проведение на базе российских загранучреждений мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка.

Кроме того, президент поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России. Доклад необходимо представить также до 1 октября, а к 1 июня Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению.

В списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения также поручено включить патриотическую литературу современных писателей, а "Разговоры о важном" дополнят новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям.

Как ранее отметил Путин, обучение истории, географии, литературе формирует культурный код. Президент согласился с необходимостью уделять больше внимания преподаванию этих предметов.

Между тем Минпросвещения России работает над созданием единого учебника по русскому языку. По предварительным расчетам ведомства, будет необходимо подготовить 19 книг. Это связано с тем, что для отдельных классов учебник будет состоять из нескольких частей.