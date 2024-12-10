Путин: нужно больше внимания к обучению истории, географии и литературе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин согласился с необходимостью уделять больше внимания преподаванию истории, литературы и географии. Он также пообещал проработать с российским правительством инициативы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в отношении гуманитарных дисциплин.

По словам российского президента, эти предметы формируют культурный код россиян. Он также отметил, что их преподавание чрезвычайно важно.

"Давайте оформим ваши предложения соответствующим образом и проработаем с правительством", – предложил российский лидер.

Путин принимает участие в традиционном заседании с членами СПЧ в режиме видеосвязи. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который каждый год отмечается во всем мире 10 декабря.

Между тем Минпросвещения РФ работает над созданием единого для всех школ учебника по русскому языку. По предварительным расчетам ведомства, будет необходимо подготовить 19 книг. Это связано с тем, что для отдельных классов учебник будет состоять из нескольких частей. В связи с этим на разработку пособия министерству потребуется не менее 2–3 лет.