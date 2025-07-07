Таможенники в Шереметьево пресекли вывоз оружейных прицелов на 29 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли в аэропорту Шереметьево вывоз в Катар 142 оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незадекларированные товары были обнаружены во время сканирования багажа 35-летнего иностранного гражданина. В связи с этим таможенники остановили его при прохождении "зеленого" коридора. Он заявил, что купил оружейные прицелы за 21 тысячу рублей у знакомого, который живет в Москве. При этом о необходимости декларирования продукции пассажир не знал.

Специалисты провели исследование и выявили, что обнаруженные в его багаже предметы представляют собой тепловизионные прицелы и кронштейны для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Партия была признана коммерческой и изъята. Ее стоимость достигает 29 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено административное дело о недекларировании продукции. Мужчине грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

Ранее таможенники предотвратили контрабанду военной продукции в Китай. По данным ФТС, оперативники задержали в столичном отделении почты 28-летнего иностранца, который хотел отправить две посылки с боевой экипировкой.

Согласно декларации, он отправлял в качестве подарков снаряжение для занятий альпинизмом, рыбалкой и тхэквондо. Вместо заявленного в посылках оказались два жилета для боевой и походной выкладки и бронежилет. В связи с этим возбудили два уголовных дела.

