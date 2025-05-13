В Москве таможенники задержали студента за контрабанду древних аммонитов

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

В Москве задержан 24-летний студент за пересылку древнего аммонита в США. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, в декларации молодой человек написал, что отправляет в посылке "декоративный камень". Однако эксперты определили, что студент пытался выслать в США вымерший головоногий моллюск рода Lytoceras sp., который обитал на территории Северного Кавказа в меловой период мезозойской эры.

Специалисты подчеркнули, что данный моллюск признан культурной ценностью, его стоимость составляет 120 тысяч рублей. Всего молодой человек планировал направить в разные страны 9 посылок с аналогичными окаменелостями.

ФТС России также выяснила, что студент продавал данную продукцию за границу через тематические сообщества в соцсетях, где и покупал их. Во время обыска в квартире молодого человека была обнаружена еще одна партия разнообразных моллюсков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Студенту грозит штраф до 1 миллиона рублей, или лишение свободы, или принудительные работы на срок до 5 лет. Сейчас молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее контрабанду бриллиантов на 41 миллион рублей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пресекли дагестанские таможенники. 33-летнего россиянина остановили в "зеленом" коридоре. Во время досмотра у него обнаружили 6 камней.

По результатам экспертизы выяснилось, что изъятые предметы являются бриллиантами весом от 1 до 7,03 карата, которые относятся к стратегически важным ресурсам. Купил драгоценности россиянин на международной выставке в ОАЭ. В дальнейшем он хотел перепродать их в России. Возбуждено уголовное дело.

