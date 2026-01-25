Размер маткапитала может превысить отметку 1 млн руб в 2027 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Общий размер материнского капитала должен превысить отметку в 1 миллион рублей в 2027 году. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что с 1 февраля на уровень фактической инфляции будут увеличены порядка 40 пособий.

"И уже в этом году материнский капитал на второго ребенка практически приблизился к величине в 1 миллион рублей", – приводит слова Нилова ТАСС.

Размер материнского капитала проиндексируют на 5,6%. В результате выплата на первого ребенка возрастет до 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, в которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит свыше 234 тысяч рублей.

При этом, если родители не получили поддержку при рождении первенца, то после появления на свет второго ребенка они смогут претендовать сразу на всю сумму – 963 тысячи рублей.