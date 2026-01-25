Форма поиска по сайту

25 января, 09:07

Мужчину застрелили на охотничьей базе в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

Мужчину застрелили на территории охотничьей базы в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в Новобурасском районе. Подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. В результате потерпевший скончался на месте случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый уже задержан.

Ранее сборщик шишек в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) застрелил другого шишкаря, приняв его за медведя. Инцидент произошел 14 октября 2025 года.

33-летний житель Сургутского района занимался сбором шишек в Октябрьском районе Югры. В какой-то момент его собака начала лаять. Находясь в сумерках, шишкарь выстрелил из ружья в сторону леса, подумав, что там находится медведь. Однако оказалось, что на расстоянии 120 метров был другой сборщик шишек

происшествиярегионы

