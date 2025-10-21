Сборщик шишек в ХМАО застрелил другого шишкаря, приняв его за медведя

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Сборщик шишек в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) застрелил другого шишкаря, приняв его за медведя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 14 октября. 33-летний житель Сургутского района занимался сбором шишек в Октябрьском районе Югры. Он был вместе со своей собакой, а при себе у него имелось заряженное охотничье ружье.

В какой-то момент собака начала лаять. Находясь в сумерках, шишкарь выстрелил из ружья в сторону леса, подумав, что там находится медведь. Однако оказалось, что на расстоянии 120 метров был другой сборщик шишек, он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве указали на то, что несчастные случаи с огнестрельными ранениями во время охоты регистрируются каждый год. Зачастую это происходит из-за несоблюдения мер безопасности, игнорирования правил охоты, а также неверной оценки обстановки или ее отсутствия.

Ранее в США охотник выстрелил в подростка, перепутав его с белкой. Уточнялось, что 17-летний Райан Карсон был доставлен в медицинский центр, но спасти его не удалось. Акция в память о юноше прошла в средней школе в Вашингтоне, где он не только учился, но и выступал за футбольную команду Washington High.

