01 октября, 13:42

Происшествия

В США охотник перепутал подростка с белкой и выстрелил в него

Фото: 123RF/bushalex

В США охотник выстрелил в подростка, перепутав его с белкой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Unilad.

17-летний Райан Карсон был доставлен в медицинский центр, но спасти его не удалось. Полиция сообщила, что на данный момент продолжается расследование обстоятельств произошедшего.

Акция в память о юноше прошла в средней школе в Вашингтоне, где он не только учился, но и выступал за футбольную команду Washington High. Тренер Карсона отозвался о нем как о человеке невероятной веры.

"Просим сохранить маму Карсона, его семью, одноклассников и товарищей по команде в своих сердцах. Наши сердца разбиты", – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли во время стрельбы в американском штате Северная Каролина. Неизвестный открыл огонь по гавани города Саутпорт.

